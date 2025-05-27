Galatasaray ve Fenerbahçe transfer rekabetinde! Dünya yıldızının peşine düştüler

Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için güçlü kadro kurmak istiyor. Okan Buruk ve yönetim dünyaca yıldız isimleri gündemine alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe dünyaca ünlü bir yıldız için yarışa giriyor.

Şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi’ne daha güçlü kadroyla gitmek isteyen Cimbom dünyaca ünlü yıldızları listeye alıyor. Mertens’in takımdan ayrılacak olması yeni 10 numara arayışlarını başlattı.



OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Yakından takip edilen Kevin De Bruyne ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Manchester City'ye vedası sonrası sarı kırmızılılar ile anılan Belçikalı yıldızın kariyerine devam edeceği takım açıklandı. Okan Hoca çok istediği tecrübeli on numarayı başkana iletti.

Manchester City'de forma giyen Belçikalı yıldız futbolcu, sarı kırmızılıların transfer listesinin en başındaki isim. Okan Hoca, Mertens'in vedası sonrası 10 numara mevkisine Kevin De Bruyn'ü düşünüyor.

KEVIN DE BRUYNE TRANSFERİNDE EN BÜYÜK RAKİP FENERBAHÇE

Galatasaray'ın bu transferde en büyük rakibinin Fenerbahçe olduğu iddia ediliyor. Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler serbest statüde olan oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Okan Buruk'un Kevin De Bruyn'ü çok istemesi ve sarı kırmızılıların doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması, Galatasaray'ı bu transferde bir adım öne geçiriyor.

Ancak yıldız isim sadece Galatasaray ve Fenerbahçe ile değil Avrupa’nın dev kulüpleriyle de anılıyor.