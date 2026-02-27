Menü Kapat
Spor
Galatasaray ve Liverpool arasındaki tüm maçlar ve skorlar kaç kaç? Galatasaray Liverpool takım karşılaştırması

Avrupa'nın kulüpler seviyesindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Kura çekimini eski Hırvat futbolcu Ivan Rakitić gerçekleştirdi. Galatasaray'ın bu turdaki rakibi İngiliz temsilcisi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçı evinde, rövanş karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak. İki ekip, Avrupa arenasında daha önce 5 kez karşılaşmıştı son eşleşmeyle birlikte altıncı kez kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray ve Liverpool arasındaki tüm maçlar ve skorlar ne oldu?

Galatasaray ve Liverpool arasındaki tüm maçlar ve skorlar kaç kaç? Galatasaray Liverpool takım karşılaştırması
UEFA son 16 turu sona erdi. 'ın rakibi İngiliz temsilcisi olarak belirlendi. Galatasaray ile Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi lig etabında da karşılaşmış ve Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı. Bu mücadelenin ilk maçı ve rövanş maçının tarihleri netleşirken iki takım arasındaki önceki eşleşmeler merak edildi. Ayrıca iki takımın kadro değerleri bütçeleri ve oyuncu analizleri de incelenen konular arasında yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu kura çekimi tamamlandı ve Galatasaray'ın rakibi İngiliz temsilcisi Liverpool oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşti.
Son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanşları ise 17-18 Mart'ta oynanacak olup, Galatasaray ilk maçı evinde yapacak.
İki takım bu sezon lig etabında da karşılaşmış, Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.
Liverpool'un toplam kadro değeri 1.04 milyar euro iken, Galatasaray'ın kadro değeri 336.85 milyon euro olarak belirtildi.
Diğer önemli eşleşmeler arasında Paris Saint-Germain-Chelsea ve Real Madrid-Manchester City yer alıyor.
Galatasaray, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray ve Liverpool arasındaki tüm maçlar ve skorlar kaç kaç? Galatasaray Liverpool takım karşılaştırması

GALATASARAY LİVERPOOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılılar ilk maçı sahasında, rövanş karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak. Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak. Galatasaray, bu turda Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Olası yarı final ihtimalinde ise rakip, son 16 turundaki Real Madrid-Manchester City ve Atalanta-Bayern Münih eşleşmelerinden son 4'e kalacak ekip olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskás Arena'da oynanacak.

Galatasaray ve Liverpool arasındaki tüm maçlar ve skorlar kaç kaç? Galatasaray Liverpool takım karşılaştırması

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KİMLER EŞLEŞTİ?

Son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

  • Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)
  • Galatasaray - Liverpool (İngiltere)
  • Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
  • Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
  • Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
  • Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
  • Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)
  • Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
Galatasaray ve Liverpool arasındaki tüm maçlar ve skorlar kaç kaç? Galatasaray Liverpool takım karşılaştırması

GALATASARAY LİVERPOOL ARASINDAKİ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

Galatasaray ile Liverpool resmi karşılaşmalarda daha önce 5 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde temsilcimiz 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Liverpool ile Galatasaray son olarak bu sezon lig aşamasında karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Victor Osimhen’in golüyle 1-0 kazanan taraf sarı-kırmızılılar oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’ni en fazla kazanan kulüpler arasında bulunan Liverpool, bugüne kadar 6 kez şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray ile Liverpool arasındaki tüm maçların tarihleri ve sonuçları şu şekilde:

  • 20 Şubat 2002 – Liverpool 0-0 Galatasaray
  • 26 Şubat 2002 – Galatasaray 1-1 Liverpool
  • 27 Eylül 2006 – Liverpool 3-2 Galatasaray
  • 5 Aralık 2006 – Galatasaray 3-2 Liverpool
  • 30 Eylül 2025 – Galatasaray 1-0 Liverpool
Galatasaray ve Liverpool arasındaki tüm maçlar ve skorlar kaç kaç? Galatasaray Liverpool takım karşılaştırması

GALATASARAY LİVERPOOL KADRO DEĞERLENDİRMESİ

Liverpool’un toplam kadro değeri 1.04 milyar euro düzeyinde bulunurken, Galatasaray’ın toplam değeri 336.85 milyon euro olarak hesaplanıyor. Ortalama oyuncu piyasa değeri bakımından da İngiliz temsilcisi 37.30 milyon euro ile öne çıkarken, sarı-kırmızılılarda bu rakam 11.62 milyon euro düzeyinde. Galatasaray’da yaş ortalaması 26.8, Liverpool’da ise 25.9. Milli futbolcu sayısı her iki ekipte de 18 olarak öne çıkıyor. Galatasaray’ın en değerli futbolcusu 75 milyon euro piyasa değeriyle Victor Osimhen. Liverpool cephesinde ise listenin başında 120 milyon euro değer biçilen 26 yaşındaki İsveçli golcü Alexander Isak bulunuyor.

