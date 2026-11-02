Galatasaray VfB Stuttgart maç kadrosu ilk 11! GS muhtemel 11’de kimler var?

Galatasaray - VfB Stuttgart maç kadrosu, muhtemel 11 belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Almanya'nın köklü ekiplerinden VfB Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. 3 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Avrupa arenasında yoluna devam eden sarı-kırmızılı takım, kendi sahasında oynayacağı bu önemli karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tam kadroya yakın bir şekilde sürdürüyor. Stuttgart cephesinde ise Galatasaray deplasmanı öncesinde sakatlıkları bulunan bazı futbolcular kadroda yer alamayacak. İşte Galatasaray Stuttgart Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde merak edilen tüm ayrıntılar…

GALATASARAY - VFB STUTTGART MAÇ KADROSU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında oynayacağı VfB Stuttgart karşılaşmasına sakat veya cezalı futbolcusu bulunmadan çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyetin tercihleri ve UEFA'ya bildirilen kadro listesi dışında kalan oyuncular dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için Stuttgart karşısında forma giyemeyecek.

Stuttgart'ta 3 oyuncu eksik

Almanya temsilcisi VfB Stuttgart'ta ise İstanbul deplasmanı öncesinde üç önemli futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Alman orta saha oyuncusu Angelo Stiller, Slovak kanat oyuncusu Leo Sauer ve savunma oyuncusu Josha Vagnoman, Galatasaray karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son karşılaşmasında Lille'i 4-2 mağlup ederken Stuttgart, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte son haftaların formda isimlerinden Victor Osimhen'in performansı da maç öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında bulunuyor. Nijeryalı futbolcu, sezon boyunca çıktığı 10 resmi karşılaşmada 10 gol kaydetti. Stuttgart cephesinde ise ilk üç Şampiyonlar Ligi maçında dört gol atan Ermedin Demirovic, takımının hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY STUTTGART ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile VfB Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında tarihlerindeki ilk karşılaşmaya çıkacak. İki takım daha önce resmi bir müsabakada karşı karşıya gelmedi. Bu nedenle RAMS Park'ta oynanacak mücadele, sarı-kırmızılı ekip ile Alman temsilcisi arasındaki ilk maç olarak kayıtlara geçecek. İki takımın Avrupa kupalarındaki geçmiş performansları ise karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikleri beraberinde getiriyor.

Galatasaray, Alman takımlarıyla oynadığı son yedi Avrupa Kupası karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda dört beraberlik ve üç mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Stuttgart karşısında söz konusu seriyi sona erdirmek için sahaya çıkacak. Alman temsilcisinin bir Türk takımıyla daha önce oynadığı karşılaşma ise Fenerbahçe'ye karşı gerçekleşti. Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kaybetti.

GALATASARAY STUTTGART MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın VfB Stuttgart karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'inde kalede Uğurcan Çakır'ın görev alması bekleniyor. Savunma hattında Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs; Orta sahada Torreira ve Lemina'nın görev yapması, hücum hattının arkasında ise Batrakov'un yer alması bekleniyor. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün forma giymesi, ileri uçta ise Victor Osimhen'in görev alması öngörülüyor.

Galatasaray'ın Stuttgart karşısındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Savunma: Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs

Orta saha: Torreira, Lemina, Batrakov

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen