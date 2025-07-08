Galatasaray Victor Osimhen için bonservis kararını verdi!

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi için son aşamaya geçildi. Sarı kırmızılı takım, Victor Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti.

Galatasaray ve Victor Osimhen sürecinde geri sayım başladı. Galatasaray yönetimi, yıldız golcü için transfer bedelini göze aldı.

GALATASARAY'DA DEV TRANSFER İÇİN BÜYÜK KRİTİK

Galatasaray Victor Osimhen için serbest kalma bedelini göze alırken, esasen ise ödeme planı için pazarlıklara başladı. Son olarak ise Galatasaray; Napoli ile ödeme şeklinde anlaşırsa, yıldız oyuncu resmen imza atacak.

VICTOR OSIMHEN NE İSTİYOR?

Al Hilal ve Juventus başta olmak üzere pek çok takımı reddeden Victor Osimhen, Galatasaray'a 'evet' demişti.