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 | Murat Makas

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde vites yükseltti! İşte ikinci tekliften detaylar

Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in kadroda kalması için tüm girişimlerini sürdürüyor. Napoli, Nijeryalı yıldızın serbest kalma bedeli 75 milyon Euro'yu istiyor. Galatasaray ikinci teklifinde fiyatı yükseltti.

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Galatasaray, Victor Osimhen transferinde vites yükseltti! İşte ikinci tekliften detaylar
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 10:39

transferinde vites yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip dünyaca ünlü kulüplerin istediği Osimhen’i ’den almak için tüm girişimlerini sürdürüyor. Yüksek bonservis bedeli olan Nijeryalı yıldız transferini bitirmek için Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu İtalya'nın yolunu tuttu.

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde vites yükseltti! İşte ikinci tekliften detaylar

OSIMHEN İÇİN NAPOLİ'YE İLK TEKLİF 60 MİLYON EURO

Napoli 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinden indirim yapamazken pazarlığı adeta bir satranç maçına dönüştü. HT Spor’daki detaylara göre Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli’ye ilk olarak 60 milyon Euro teklifte bulundu.

CİMBOM 75 MİLYON EURO'YA YÜKSELTTİ

İtalyan kulübü ise 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinde ısrarcı olurken sarı-kırmızılılar teklifini 75 milyon Euro’ya yükseltti.

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde vites yükseltti! İşte ikinci tekliften detaylar

Galatasaray 75 milyon euro'luk bonservis bedelini 4 yılı yayılmış 5 taksitle ödemeyi teklif etti. Osimhen transferinin 10 temmuz'a kadar bitmesi bekleniyor.

GOLLERİYLE ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız isim, 37 gol ve 8 asistlik performansıyla takımını çifte şampiyonluğa taşıdı.

Sıkça Sorulan Sorular

Osimhen'i hangi kulüpler istedi?
Arsenal ve Manchester United da Nijeryalı hücumcuyla ilgilenmişti.
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#serie a
#Napoli
#victor osimhen
#Spor
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