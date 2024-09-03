Victor Osimhen Galatasaray'da! Transfer resmen açıklandı

03 Eylül 2024 01:18 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 01:19

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Forvet rotasyonunda Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin yanına bir ismi daha katmak isteyen sarı-kırmızılılar, gündemine yıldız bir ismi aldı. Serie A devi Napoli'de gözden çıkarılan ve takımdan ayrılması beklenen Victor Osimhen artık resmen Galatasaray'da.

Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını İtalya Serie A'nın güçlü takımlarından Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile güçlendirdi.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK

Golcü oyuncu, sarı kırmızılı forma ile sahaya çıkmak üzere bir yıllığına kiralandı. Osimhen'in, bugün geç saatlerde İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncunun maaşını üstlenecek.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

DÜNYANIN EN PAHALI 4. FORVETİ

Nijeryalı golcü yıldız, transfer piyasasında 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle en pahalı 4. forvet olarak biliniyor.

NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİ

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.

Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.

Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.

2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu.