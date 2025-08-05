Galatasaray Yunus Akgün için aldığı kararı duyurdu

8 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig öncesi takımlar kadrolarına son şeklini vermeye çalışıyor. Bu kapsamda pek çok transfer gelişmesi yaşanırken mevcut oyuncuların sözleşmeleriyle ilgili de önemli kararlar alınıyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Galatasaray, altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sözleşmesinin bu sezon sonunda bitmesi dolayısıyla yaptığı hamleyi duyurdu. Buna göre oyuncunun sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatıldığı bildirildi.

Galatasaray'da geçen sezon 44 resmi maça çıkan Yunus, 12 kez fileleri havalandırdı.