Galatasaray Zaha'yı resmen gönderdi! Lyon'un kiralama bedeli belli oldu

31 Ağustos 2024 02:31 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 02:32

Fenerbahçe'ye tranfer olması beklenirken Galatasaray'a transfer olan ve bir yıl sarı kırmızı formayı giyen Wilfried Zaha yeni takımına kiralandı. Galatasaray sezon sonuna kadar Fildişi Sahilli futbolcusunu Lyon'a kiraladı.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada böyle duyurdu: "Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir"

WİLFRİED ZAHA KİMDİR?

2023 yılı transfer sezonunda Galatasaray'a gelen Wilfried Zaha 10 Kasım 1992'te Abidjan'de dünyaya geldi. Forvet ve sağ kanat olarak oynayan Fildişi Sahilili oyuncu dört yaşından itibaren İngiltere'de büyüyük 2012'de İngiltere milli takımında oynadı. 4 yıl sahalarda İngiltere için oynadıktan sonra 2017 Afrika Uluslar Kupası öncesinde Fildişi Sahili milli takımını seçti.