Galatasaray'a açık kapı: PSG, Donnarumma'nın yerine 40 milyon euro'luk transfer yapıyor!

Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma'nın takımdan ayrılmaya hazırlanmasıyla birlikte kaleci pozisyonu için yeni bir hamle yaptı.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray'ın da istediği Gianluigi Donnarumma, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain’den ayrılmaya çok yakın. Fransız devi, Lille forması giyen Lucas Chevalier ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve kaleci transferi için resmi görüşmelere başladı.

40 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, 40 milyon euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

https://x.com/FabrizioRomano/status/1950099302413369568

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

PSG, Donnarumma’yı yeni bir sözleşmeye ikna edemedi ve oyuncu mevcut kontratının son 12 ayına girdi. Kulüp, 2024 yazında Kylian Mbappé’nin bedelsiz ayrılışında yaşanan krizin tekrarını yaşamak istemiyor. Bu nedenle PSG yönetimi, İtalyan kaleciyle yolları önümüzdeki haftalarda ayırmaya hazır.

SERİE A İHTİMALİ VAR

Donnarumma’nın Serie A’ya dönüş ihtimali de gündemde. Juventus ve Inter, potansiyel talipler arasında öne çıkıyor. Ancak 26 yaşındaki kalecinin asıl önceliği Premier Lig'e transfer olmak.

DONNARUMMA İÇİN SIRADA NE VAR?

Manchester United, Manchester City ve Chelsea gibi İngiltere’nin önde gelen kulüpleri hâlâ üst düzey bir kaleci arayışında. Bu takımlar, Donnarumma için resmi adım atabilir. Şu an için gözler, yıldız kalecinin kariyerine hangi dev kulüpte devam edeceğinde.