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 | Efe Demir

Galatasaray'a açık kapı: PSG, Donnarumma'nın yerine 40 milyon euro'luk transfer yapıyor!

Son dönemlerde adı Galatasaray'la anılan Gianluigi Donnarumma’nın yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, PSG'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Avrupa şampiyonu PSG, Donnarumma’nın yerini doldurmak için Lille’den Lucas Chevalier ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Fransız kaleciyi İtalyan yıldızın doğrudan alternatifi olarak gören Fransız devi, Donnarumma'nın sözleşmesinin son 12 ayına girmesiyle birlikte satış planlarını hızlandırdı. Donnarumma’nın potansiyel ayrılığı transfer piyasasında büyük yankı uyandırmış durumda. İşte detaylar...

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Galatasaray'a açık kapı: PSG, Donnarumma'nın yerine 40 milyon euro'luk transfer yapıyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 12:48

, Gianluigi Donnarumma'nın takımdan ayrılmaya hazırlanmasıyla birlikte kaleci pozisyonu için yeni bir hamle yaptı.

Galatasaray'a açık kapı: PSG, Donnarumma'nın yerine 40 milyon euro'luk transfer yapıyor!

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray'ın da istediği Gianluigi Donnarumma, yaz döneminde Paris Saint-Germain’den ayrılmaya çok yakın. Fransız devi, forması giyen ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve kaleci transferi için resmi görüşmelere başladı.

Galatasaray'a açık kapı: PSG, Donnarumma'nın yerine 40 milyon euro'luk transfer yapıyor!

40 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, 40 milyon euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

https://x.com/FabrizioRomano/status/1950099302413369568

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

PSG, Donnarumma’yı yeni bir sözleşmeye ikna edemedi ve oyuncu mevcut kontratının son 12 ayına girdi. Kulüp, 2024 yazında Kylian Mbappé’nin bedelsiz ayrılışında yaşanan krizin tekrarını yaşamak istemiyor. Bu nedenle PSG yönetimi, İtalyan kaleciyle yolları önümüzdeki haftalarda ayırmaya hazır.

Galatasaray'a açık kapı: PSG, Donnarumma'nın yerine 40 milyon euro'luk transfer yapıyor!

SERİE A İHTİMALİ VAR

Donnarumma’nın ’ya dönüş ihtimali de gündemde. Juventus ve Inter, potansiyel talipler arasında öne çıkıyor. Ancak 26 yaşındaki kalecinin asıl önceliği Premier Lig'e transfer olmak.

Galatasaray'a açık kapı: PSG, Donnarumma'nın yerine 40 milyon euro'luk transfer yapıyor!

DONNARUMMA İÇİN SIRADA NE VAR?

Manchester United, Manchester City ve Chelsea gibi İngiltere’nin önde gelen kulüpleri hâlâ üst düzey bir kaleci arayışında. Bu takımlar, Donnarumma için resmi adım atabilir. Şu an için gözler, yıldız kalecinin kariyerine hangi dev kulüpte devam edeceğinde.

Galatasaray'a açık kapı: PSG, Donnarumma'nın yerine 40 milyon euro'luk transfer yapıyor!
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ETİKETLER
#transfer
#serie a
#lille
#paris saint-germain
#Lucas Chevalier
#Gianluigi Donnarumma
#Premier League
#Spor
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