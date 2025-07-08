Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi: Inter'den transfer hamlesi!

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu transferinde müjde geldi. Galatasaray'ın uzun zamandır transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu, Çizme basınına göre an itibarıyla Inter tarafından gözden çıkarıldı.
Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu sürecinde flaş bir gelişme yaşandı. Transfer bütçesi oluşturmak isteyen Inter, yeni yapılanma için Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı.
Galatasaray'ın milli yıldız için devrede olduğu süreçte, Inter'den ayrılık kararı geldi. Halihazırda Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon Euro civarlarında bonservis isteyen Inter, takımdaki birkaç kritik isim için veda kararı aldı ve yeni takviyerler için planlamalara başladı.
Galatasaray'a transfer olmaya olumlu yaklaşan Hakan Çalhanoğlu, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte Türkiye'de forma giymek istiyor.