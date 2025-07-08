Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi: Inter'den transfer hamlesi!

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu transferinde müjde geldi. Galatasaray'ın uzun zamandır transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu, Çizme basınına göre an itibarıyla Inter tarafından gözden çıkarıldı.

Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu sürecinde flaş bir gelişme yaşandı. Transfer bütçesi oluşturmak isteyen Inter, yeni yapılanma için Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı.

GALATASARAY'DA HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ HIZ KAZANDI

Galatasaray'ın milli yıldız için devrede olduğu süreçte, Inter'den ayrılık kararı geldi. Halihazırda Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon Euro civarlarında bonservis isteyen Inter, takımdaki birkaç kritik isim için veda kararı aldı ve yeni takviyerler için planlamalara başladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA GALATASARAY'I İSTİYOR

Galatasaray'a transfer olmaya olumlu yaklaşan Hakan Çalhanoğlu, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte Türkiye'de forma giymek istiyor.