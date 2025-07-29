Galatasaray'a İngiliz sağ bek! Lyon'un yıldızı Cimbom'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarla ilgili son olarak İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

AİNSLEY MAİTLAND-NİLES BOMBASI

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen İngiliz sağ bek Ainsley Maitland-Niles'ı gündemine aldı.

EVERTON'DA İLGİLENİYOR

Haberde 28 yaşındaki futbolcuyla Premier Lig ekibi Everton'ın da ilgilendiği ifade edildi. Özellikle Everton Teknik Direktörü David Moyes'in, Maitland-Niles'i çok beğendiği ve kadroya dahil edilmesi için yönetime baskı yaptığı belirtildi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Lyon formasıyla 44 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Maitland-Niles'ın Lyon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ARSENAL ALTYAPILI

20 Ağustos 1997'de Londra'da doğan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal'in altyapısında başladı.

FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMLAR

Maitland-Niles, kariyeri boyunca Arsenal, Ipswich Town, West Bromwich Albion, Roma, Southampton ve Lyon'da forma giydi.