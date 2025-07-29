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 | Efe Demir

Galatasaray'a İngiliz sağ bek! Lyon'un yıldızı Cimbom'a geliyor

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların Lyon forması giyen İngiliz bek oyuncusuyla ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte o isim...

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Galatasaray'a İngiliz sağ bek! Lyon'un yıldızı Cimbom'a geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:29

çalışmalarını sürdüren için yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarla ilgili son olarak İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a İngiliz sağ bek! Lyon'un yıldızı Cimbom'a geliyor

AİNSLEY MAİTLAND-NİLES BOMBASI

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, forması giyen İngiliz sağ bek Ainsley Maitland-Niles'ı gündemine aldı.

Galatasaray'a İngiliz sağ bek! Lyon'un yıldızı Cimbom'a geliyor

EVERTON'DA İLGİLENİYOR

Haberde 28 yaşındaki futbolcuyla ekibi 'ın da ilgilendiği ifade edildi. Özellikle Everton Teknik Direktörü David Moyes'in, Maitland-Niles'i çok beğendiği ve kadroya dahil edilmesi için yönetime baskı yaptığı belirtildi.

Galatasaray'a İngiliz sağ bek! Lyon'un yıldızı Cimbom'a geliyor

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Lyon formasıyla 44 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'a İngiliz sağ bek! Lyon'un yıldızı Cimbom'a geliyor

12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Maitland-Niles'ın Lyon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a İngiliz sağ bek! Lyon'un yıldızı Cimbom'a geliyor

ARSENAL ALTYAPILI

20 Ağustos 1997'de Londra'da doğan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal'in altyapısında başladı.

Galatasaray'a İngiliz sağ bek! Lyon'un yıldızı Cimbom'a geliyor

FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMLAR

Maitland-Niles, kariyeri boyunca Arsenal, Ipswich Town, West Bromwich Albion, Roma, Southampton ve Lyon'da forma giydi.

Galatasaray'a İngiliz sağ bek! Lyon'un yıldızı Cimbom'a geliyor

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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#premier lig
#everton
#lyon
#Ainsley Maitland-niles
#Ainsley Maitland-niles
#Spor
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