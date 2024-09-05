Galatasaray'a kötü haber: Rabiot için kesenin ağzını açtı ama annesini ikna edemedi!

05 Eylül 2024 04:20 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 04:21

Galatasaray'ın uzun zamandır kadrajğa aldığı Fransız yıldız Adrien Rabiot için kötü haber geldi. UEFA Avrupa Ligi listesine yetişmeyeceği halde bu sezon lige kazandırmak için uğraşan sarı kırmızılılar anne engeline takıldı.

Galatasaray'ın renklerine bağlamak uğraştığı Adrien Rabiot'tan kötü haber geldi. Fransız yıldızı takımına kazandırmak için kesenin ağzını açan sarı kırmızılılara anne vizesi çıkmadı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi listesine yetişemeyecek olmasına rağmen transfer etme temaslarını sürdürüyordu.

Rabiot'u transfer etmek için 8,5 milyon euro maaş teklif ettiği konuşulan Galatasaray'a ünlü oyuncunun sıcak baktığı konuşuluyordu. Ancak Spor Gecesi Digital'in haberine göre, Rabiot'un annesi ve menajeri olan Veronique Rabiot onay vermedi.

3 Nisan 1995 tarihinde Fransa'nın Saint-Maurice şehrinde dünyaya gelen Rabiot 2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giydi.