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Galatasaray'a Muslera şoku! Kararını yönetime bildirdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TRT Spor
10 Ocak 2025 16:20 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:37
Galatasaray&#039;a Muslera şoku! Kararını yönetime bildirdi

Galatasaray'da 14 yıllık kariyerinin ardından sezon sonunda ayrılacağını duyuran Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme teklifine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

14 yıldır Galatasaray'da forma terleten Fernando Muslera takımdan ayrılarak ülkesi Uruguay'a dönmeyi hedefliyordu. Ancak Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde sözleşme yenileme teklifini tecrübeli kaleciye iletmişti.Galatasaray'a Muslera şoku! Kararını yönetime bildirdi - 1. Resim

TEKLİFE OLUMSUZ YANIT VERDİ

TRT Spor'un haberine göre, Muslera'nın bu teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi. 38 yaşındaki kaleci sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini yönetime bildirdi.

Galatasaray'ın kalesini 531 maçta koruyan Muslera, bu mücadelelerde 571 gol yerken, 187 kez de kalesini gole kapadı.

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Kaynak: TRT Spor

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