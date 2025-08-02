Galatasaray'a PSG'den kaleci önerisi!

Galatasaray ve PSG arasında flaş bir gelişme yaşandı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre PSG, yedek kalecisi Matvey Safonov'u Galatasaray'a önerdi.

GALATASARAY'DAN PSG'YE CEVAP

Galatasaray yönetimi, PSG'nin kaleci tavsiyesine cevap verdi ve istediği düzeyde bir isimle anlaşamaması halinde Matvey Safonov için görüşmelere başlayabileceklerini aktardı.

MATVEY SAFONOV'UN PERFORMANSI

PSG'nin geçen yaz 20 milyon Euro bedelle transfer ettiği Matvey Safonov, Fransız devinde 17 maça çıkmış ve 13 gol yemişti. Ayrıca Rus eldiven, bu süreçte tam 7 mücadelede de skor tabelasının PSG aleyhine değişmesine izin vermemişti.