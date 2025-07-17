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 | Umut Arslan

Galatasaray’a Real Madrid’den 10 numara transfer! Teklif hazırlanıyor

Yeni sezonda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, 10 numara transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Real Madrid’in rotasyon oyuncusuna teklif yapmayı planlayan sarı kırmızılı yönetim yeni alternatifini belirlemiş oldu. İşte transfer detayları...

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Galatasaray’a Real Madrid’den 10 numara transfer! Teklif hazırlanıyor
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:54

, ’in takımdan ayrılığı sonrası 10 numara pozisyonunda yaşadığı eksikliği kapatabilmek için arayışlarına devam ediyor. listesinde birçok aday olan sarı kırmızılı yönetim, sürpriz bir isim daha listesine ekledi. Takvim'in haberine göre; Cimbom'a önerilen son futbolcu Dani Ceballos oldu.

Galatasaray’a Real Madrid’den 10 numara transfer! Teklif hazırlanıyor

OYUNCU İLK 11 GARANTİSİ İSTİYOR

Artık direkt ilk 11'de oynamak isteyen İspanyol orta saha, Real Madrid’den ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray’ın yeni sezonda ’nde oynaması oyuncunun ilgisini çeken en önemli etken olarak görülüyor.

Galatasaray’a Real Madrid’den 10 numara transfer! Teklif hazırlanıyor

OLUMLU RAPOR SONRASI TEKLİF YAPILACAK

Yönetimin 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili durumu teknik heyete ilettiği belirtildi. Okan Buruk'un transferde olumlu rapor vermesi durumunda görüşmeler başlayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Geçen Sezon Ne Yaptı?
Geride kalan sezonda 45 maçta 2.058 dakika süre bulan İspanyol orta saha, 2 asist kaydetti.
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ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#Dries Mertens
#Dani Ceballos
#Spor
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