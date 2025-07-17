Galatasaray’a Real Madrid’den 10 numara transfer! Teklif hazırlanıyor

Galatasaray, Dries Mertens’in takımdan ayrılığı sonrası 10 numara pozisyonunda yaşadığı eksikliği kapatabilmek için arayışlarına devam ediyor. Transfer listesinde birçok aday olan sarı kırmızılı yönetim, sürpriz bir isim daha listesine ekledi. Takvim'in haberine göre; Cimbom'a önerilen son futbolcu Dani Ceballos oldu.

OYUNCU İLK 11 GARANTİSİ İSTİYOR

Artık direkt ilk 11'de oynamak isteyen İspanyol orta saha, Real Madrid’den ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray’ın yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde oynaması oyuncunun ilgisini çeken en önemli etken olarak görülüyor.

OLUMLU RAPOR SONRASI TEKLİF YAPILACAK

Yönetimin 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili durumu teknik heyete ilettiği belirtildi. Okan Buruk'un transferde olumlu rapor vermesi durumunda görüşmeler başlayacak.