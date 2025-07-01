Galatasaray’a sürpriz golcü! Victor Osimhen transferi beklenirken yıldız isim ortaya çıktı

Galatasaray forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen Cimbom, transferin olmaması ihtimaline karşı yeni yıldızlar belirledi. Osimhen'in yerine belirlenen alternatif isim ortaya çıktı.

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Napoli’den kiralık olarak gelen ve sezona damga vuran Victor Osimhen’in transfer geleceği merak ediliyor. Cimbom Victor Osimhen’i kadroda tutmak için girişimlerine devam ediyor.

VICTOR OSIMHEN'İN ALTERNATİFİ BELLİ OLDU

Victor Osimhen’in transferi olmaması ihtimaline karşı sarı-kırmızılı ekip listeye yeni yıldızlar ekliyor. Galatasaray yeni forvet adayını belirledi. The Sun'da yer alan detaylarda sarı-kırmızılı takım, Tottenham forması giyen Richarlison ile ilgileniyor.

GALATASARAY'DAN RICHARLISON HAMLESİ

İddialara göre Richarlison, Tottenham'dan ayrılıp yurtdışına transfer olmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki forvetin adı Everton ile anılıyordu. Haberde, "Richarlison'un Galatasaray'a transfer olması bekleniyor. Tottenham oyuncuyu 20 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında satmak istiyor. Ancak oyuncunun kiralık transferi de opsiyonlar arasında" ifadeleri yer aldı.

Tottenham başarılı golcüyü, 2022 yılında Everton'dan 58 milyon euro karşılığında transfer etmişti.