Galatasaray'a sürpriz isim! Okan Buruk özellikle onu istiyor

Son şampiyon Galatasaray, transferde gaza bastı. Son olarak Alman yıldız Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu ve Osimhen transferleri için girişimlerine devam ediyor. Hücum bölgesine takviyeler yapacak olan Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte Cimbom'un radarında olan isim...

Yaz transfer dönemine Leroy Sane ile hızlı başlayan Galatasaray, diğer mevkilerdeki çalışmalarına devam ediyor. Golcü transferinde Victor Osimhen'den haber bekleyen sarı-kırmızılıların gündeminde Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer gibi isimler de bulunuyor. Hücumda kanatlarını güçlendirmeye devam edecek olan Cimbom, FİFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Brezilya takımlarının sürpriz performansları sonrası rotasını Brezilya Ligi'ne çevirmiş durumda.

ROTA YENİDEN ARIAS

Galatasaray, ara transferde teknik direktör Okan Buruk'un da isteği ile Jhon Arias ismi üzerinde yoğunlaştı. Sarı-kırmızılı takım, Brezilya ekibi Fluminense'nin yüksek bonservis talebinin ardından geri adım atmıştı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun 10 numara bölgesinde de görev alabilmesi nedeniyle Aslan bir kez daha bu isme yöneldi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 5 maça çıkan ve 450 dakika sahada kalıp 1 gol-1 asistlik katkı veren oyuncu, performansı ile yeniden Cimbom'un radarına takıldı.

GÖZLER BU MAÇA ÇEVRİLDİ

Bugün Fluminense ile Chelsea arasındaki yarı final maçında da sahada olması beklenen oyuncu için turnuvanın ardından yönetim, hamlelerine başlayacak.

FORMÜL BELLİ OLDU

Piyasa değeri 17 milyon Euro olan Arias için Aslan zorunlu kiralama opsiyonlu bir satın alma teklifi ile ilk adımı atmayı planlıyor.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Oyuncunun da Avrupa'da kariyerine devam etmek istemesi Galatasaray'ın transferde elini güçlendiriyor. Fluminense formasıyla 33 maça çıkan Arias, 4 gol atarken, 13 asist yaptı.

MİLLİ TAKIMDA 29 MAÇ OYNADI

29 kez de Kolombiya Milli Takımı formasını terleten Jhon Arias, bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki futbolcunun Brezilya ekibi ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.