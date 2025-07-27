Galatasaray'a transfer piyangosu: Romulo derken Carlos Cuesta!

Galatasaray'a adeta transfer piyangosu vurdu. Carlos Cuesta'yı göndermek isteyen Galatasaray'a, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord'dan büyük müjde geldi. Ertan Süzgün'ün haberine göre Feyenoord, Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Carlos Cuesta için transfer planlamalarına başladı.

GALATASARAYLI CARLOS CUESTA TRANSFERİ ROMULO'NUN ÖNÜNE GEÇTİ

Göztepeli Romulo ile uzun zamandır ilgilenen ama yüksek bonservis beklentisi nedeniyle süreci ağırdan alan Feyenoord, sürpriz bir hamleyle Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı gündemine aldı! Geçtiğimiz günlerde David Hancko'yu 30 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'e gönderen Hollanda ekibi, mali olarak uygun bir transfer için yeni stoper olarak Galatasaray'dan Carlos Cuesta'yı seçti. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile eleme maçları oynayacak olan Feyenoord'un, flaş transfer için yakın zamanda temaslara başlaması ve zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Carlos Cuesta'yı kiralaması bekleniyor.

GALATASARAY'DA CARLOS CUESTA AYRILIĞI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon Euro bedelle transfer ettiği Carlos Cuesta, sarı kırmızılı formayla beklentileri karşılayamamış ve Okan Buruk tarafından ikinci planda değerlendirilmişti.

ROMULO TRANSFERİ ADIM ADIM İLERLİYOR

Feyenoord ve Sporting Lizbon gibi takımların transfer listelerinde olan Romulo, Göztepe'nin yüksek bonservis isteği sebebiyle şu an için Süper Lig'den ayrılamamıştı. Esasen ise Romulo'nun, Göztepe'nin transfer görüşmelerini tamamlamasıyla birlikte Türkiye'ye veda etmesi bekleniyor.

CARLOS CUESTA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a geldiğinden bu yana 9 maçta görev alan Carlos Cuesta, gol ya da asist katkısı yapamamıştı.