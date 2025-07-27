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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a transfer piyangosu: Romulo derken Carlos Cuesta!

Galatasaray için Carlos Cuesta konusunda sürpriz bir transfer süreci yaşanıyor. Uzun zamandır Göztepeli Romulo'yu gözeten Feyenoord, an itibarıyla Galatasaray'da gözden çıkarılan Carlos Cuesta'yı da gündemine aldı.

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Galatasaray'a transfer piyangosu: Romulo derken Carlos Cuesta!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 21:05

'a adeta piyangosu vurdu. Carlos Cuesta'yı göndermek isteyen Galatasaray'a, Fenerbahçe'nin 'ndeki rakibi 'dan büyük müjde geldi. Ertan Süzgün'ün haberine göre Feyenoord, Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Carlos Cuesta için transfer planlamalarına başladı.

Galatasaray'a transfer piyangosu: Romulo derken Carlos Cuesta!

GALATASARAYLI CARLOS CUESTA TRANSFERİ ROMULO'NUN ÖNÜNE GEÇTİ

Göztepeli ile uzun zamandır ilgilenen ama yüksek bonservis beklentisi nedeniyle süreci ağırdan alan Feyenoord, sürpriz bir hamleyle Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı gündemine aldı! Geçtiğimiz günlerde David Hancko'yu 30 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'e gönderen Hollanda ekibi, mali olarak uygun bir transfer için yeni stoper olarak Galatasaray'dan Carlos Cuesta'yı seçti. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile eleme maçları oynayacak olan Feyenoord'un, flaş transfer için yakın zamanda temaslara başlaması ve zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Carlos Cuesta'yı kiralaması bekleniyor.

Galatasaray'a transfer piyangosu: Romulo derken Carlos Cuesta!

GALATASARAY'DA CARLOS CUESTA AYRILIĞI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon Euro bedelle transfer ettiği Carlos Cuesta, sarı kırmızılı formayla beklentileri karşılayamamış ve Okan Buruk tarafından ikinci planda değerlendirilmişti.

Galatasaray'a transfer piyangosu: Romulo derken Carlos Cuesta!

ROMULO TRANSFERİ ADIM ADIM İLERLİYOR

Feyenoord ve Sporting Lizbon gibi takımların transfer listelerinde olan Romulo, 'nin yüksek bonservis isteği sebebiyle şu an için Süper Lig'den ayrılamamıştı. Esasen ise Romulo'nun, Göztepe'nin transfer görüşmelerini tamamlamasıyla birlikte Türkiye'ye veda etmesi bekleniyor.

Galatasaray'a transfer piyangosu: Romulo derken Carlos Cuesta!

CARLOS CUESTA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a geldiğinden bu yana 9 maçta görev alan Carlos Cuesta, gol ya da asist katkısı yapamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

CARLOS CUESTA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Galatasaray'da mutlu olmayan Kolombiyalı stoper, ayrılık ihtimaline olumlu yaklaşıyor ve menajerlik sürecinin tamamlanmasını bekliyor.
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#Carlos Cuesta
#Spor
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