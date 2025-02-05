Galatasaray'a yeni kaleci: Hasan Şaş yönetime söyledi

Hasan Şaş'tan Fernando Muslera'nın yerine geçebilecek sürpriz transfer önerileri geldi.

GALATASARAY'A İKİ İSİM TAVSİYESİ

Yeni Açık'ta değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş, Fernando Muslera'nın yerine Inaki Pena ya da Lucas Chevalier alınmalı diye görüş belirtti. Ayrıca daha önce de Pena'yı alın dediğini belirten Şaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Inaki Barcelona'da sıkıntı yaşıyor, transfer açısından kolaylık olabilir. Lucas Chevalier'in ise 20 milyon Euro bonservis bedeli var. Yönetime söyledim. Buradan da söylüyorum, Fernando Muslera'dan sonra bu iki aday çok doğru tercih olur."