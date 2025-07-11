Galatasaray'a yeni Muslera!

Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında kaleci arayışına devam ederken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'den de talipleri bulunan Senne Lammens ile ilgileniyor. Galatasaraylı yetkilileri, Senne Lammens'ın transferi için Antwerp'in kamp yaptığı yere gidip görüşme gerçekleştirdi. İşte o görüşmenin detayları...

Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Antwerp'in file bekçisi Senne Lammens ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz günlerde Japon kaleci Taishi Nozawa'yı kadrosuna katan Belçika kulübünün Lammens'i satmaya açık olduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Haberde, bu hafta Galatasaray'dan bir heyetin Antwerp'in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'nın Waidring şehrine geldiği ve bir görüşme yapıldığı kaydedildi. Müzakerelerin sürüp sürmeyeceğinin belirsiz olduğu, Belçikalı kaleciyle birçok İngiliz takımının da ilgilendiği ifade edildi. Senne Lammens, Premier Lig'e gitmeyi öncelikli hedef olarak görüyor ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da 23 yaşındaki kaleciyi cezbediyor.

20 MİLYON UERO!

Öte yandan Antwerp'in de bu transfer için 20 milyon sterlin bonservis bedeli istediği öğrenildi.

SENNE LAMMENS KİMDİR?

2002 yılında Belçika'nın Zottergem şehrinde doğan Senne Lammens kariyerine Dender ve Club Brugge altyapılarında başladı. 2023 yılında Antwerp'e transfer olan Lammens'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.93 metre boyundaki kaleci Belçika'nın alt yaş milli takımlarında da forma giydi. Geçen sezon 44 maça çıkan Belçikalı eldiven, kalesinde 56 gol gördü, 10 maç ise kalesini gole kapadı.