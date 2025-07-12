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 | Burak Ayaydın

Galatasaray’a yıldız oyuncudan rest: Transfer krizi!

Galatasaray’a transferde büyük bir rest geldi. Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu transferi için İlkay Gündoğan’ı beklemeye aldığı süreçte, deneyimli orta saha bu tavırdan rahatsız oldu.

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Galatasaray’a yıldız oyuncudan rest: Transfer krizi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 17:45

Galatasaray’ın transfer planları ’ın sabrını zorluyor. Galatasaray’ın transfer sürecinde İlkay Gündoğan’ı beklemeye alması, yıldız oyuncuyu İstanbul’a gelme konusunda düşünmeye itti.

GALATASARAY’A YILDIZ TRANSFERİNDE BÜYÜK ÇELİŞKİ

Galatasaray’ın transferi için İlkay Gündoğan’ı beklettiği süreç, an itibarıyla bambaşka bir duruma evriliyor. Galatasaray’ın kendisini ikinci planda görmesinden rahatsız olan İlkay Gündoğan, sarı kırmızılı yöneticilerin tavrını doğru bulmadı. Esasen ise İlkay Gündoğan, Galatasaray’a transfer olma konusunu yeniden değerlendirmeye başladı.

Galatasaray’a yıldız oyuncudan rest: Transfer krizi!

GALATASARAY YILDIZ ORTA SAHAYLA ANLAŞMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda İlkay Gündoğan ile anlaşmış ve yıldız futbolcu kalacağı evi dahi seçmişti! Şu anda gelinen noktadaysa İlkay Gündoğan’ın, Galatasaray’a transferinin kötü anlamda sürprizlere açık olabileceği düşünülüyor.

Galatasaray’a yıldız oyuncudan rest: Transfer krizi!

GALATASARAY’IN BEKLETTİĞİ YILDIZ OYUNCUNUN SON DURUMU

Manchester City ile sezonu Kulüpler Dünya Kupası’nda açan ve 4 maça çıkan İlkay Gündoğan, 2 gol ile 1 asistlik önemli bir katkı sağlamış ve formda olduğunu göstermişti.

Sıkça Sorulan Sorular

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN HANGİ TAKIMLAR DEVREDE?
Yıldız orta sahayı Suudi Arabistan ekipleri de ciddi şekilde transfer etmek istiyor.
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ETİKETLER
#ilkay gündoğan
#ilkay gündoğan
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#Galatasaray Transferleri
#Spor
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