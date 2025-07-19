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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a yıldız stoperden 'evet': 'Futbolu bırakabilirim' demişti ama sürpriz transfer gerçekleşiyor!

Galatasaray'da bir yıldız transferi daha gerçekleşiyor. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Manuel Akanji, an itibarıyla sarı kırmızılı kulübe 'evet' dedi ve görüşmelerde son aşamaya geçildi.

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Galatasaray'a yıldız stoperden 'evet': 'Futbolu bırakabilirim' demişti ama sürpriz transfer gerçekleşiyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 21:00

Galatasaray'da transfer sezonu heyecanı devam ediyor. Gelecek sezon için ciddi planlamalar yapan Galatasaray, Manuel Akanji ile de resmen söz kesti.

GALATASARAY'DA YILDIZ TRANSFERİ: İMZA İÇİN SON VİRAJ

Galatasaray'da Manuel Akanji ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Galatasaray'ın yıldız stoper olarak Davinson Sanchez'in yanına düşündüğü Manuel Akanji, sarı kırmızılı takıma 'evet' dedi ve Süper Lig'de oynamaya olumlu yaklaştığını belirtti. Halihazırda Manchester City tarafından da gözden çıkarılan Manuel Akanji'nin, son kritiklerin de tamamlanmasıyla birlikte kariyerine Türkiye'de devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray'a yıldız stoperden 'evet': 'Futbolu bırakabilirim' demişti ama sürpriz transfer gerçekleşiyor!

GALATASARAY'DA MANUEL AKANJI TRANSFERİ İÇİN MAAŞ ENGELİ

Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen ve 7.5 milyon Euro maaş ile hemen imza atabileceğini belirten Manuel Akanji'ye, sarı kırmızılı yönetimden onay çıkmadı. Şu andaki planlamalarda; Manuel Akanji için böyle bir maaşın söz konusu olamayacağını ifade eden Galatasaray, yıldız stoperin indirime gitmesiyle birlikte hızlıca el sıkışabilecekleri mesajını verdi.

Galatasaray'a yıldız stoperden 'evet': 'Futbolu bırakabilirim' demişti ama sürpriz transfer gerçekleşiyor!

'FUTBOLU BIRAKACAĞIM' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz dönemde maç sayısını eleştiren Manuel Akanji, "FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım." demişti.

Galatasaray'a yıldız stoperden 'evet': 'Futbolu bırakabilirim' demişti ama sürpriz transfer gerçekleşiyor!

GALATASARAY'DA OYNAMAYA HAZIRLANAN YILDIZ SAVUNMACININ PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer listesinde en başta yer alan Manuel Akanji, geçen sezon Manchester City ile 40 maça çıkmış ve 3131 dakika süre almıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MANUEL AKANJI'NİN KAÇ YILLIK KONTRATI VAR?
30 yaşındaki stoperin, İngiltere deviyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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ETİKETLER
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Manuel Akanji
#Spor
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