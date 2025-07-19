Galatasaray'a yıldız stoperden 'evet': 'Futbolu bırakabilirim' demişti ama sürpriz transfer gerçekleşiyor!

Galatasaray'da transfer sezonu heyecanı devam ediyor. Gelecek sezon için ciddi planlamalar yapan Galatasaray, Manuel Akanji ile de resmen söz kesti.

GALATASARAY'DA YILDIZ TRANSFERİ: İMZA İÇİN SON VİRAJ

Galatasaray'da Manuel Akanji ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Galatasaray'ın yıldız stoper olarak Davinson Sanchez'in yanına düşündüğü Manuel Akanji, sarı kırmızılı takıma 'evet' dedi ve Süper Lig'de oynamaya olumlu yaklaştığını belirtti. Halihazırda Manchester City tarafından da gözden çıkarılan Manuel Akanji'nin, son kritiklerin de tamamlanmasıyla birlikte kariyerine Türkiye'de devam etmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA MANUEL AKANJI TRANSFERİ İÇİN MAAŞ ENGELİ

Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen ve 7.5 milyon Euro maaş ile hemen imza atabileceğini belirten Manuel Akanji'ye, sarı kırmızılı yönetimden onay çıkmadı. Şu andaki planlamalarda; Manuel Akanji için böyle bir maaşın söz konusu olamayacağını ifade eden Galatasaray, yıldız stoperin indirime gitmesiyle birlikte hızlıca el sıkışabilecekleri mesajını verdi.

'FUTBOLU BIRAKACAĞIM' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz dönemde maç sayısını eleştiren Manuel Akanji, "FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım." demişti.

GALATASARAY'DA OYNAMAYA HAZIRLANAN YILDIZ SAVUNMACININ PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer listesinde en başta yer alan Manuel Akanji, geçen sezon Manchester City ile 40 maça çıkmış ve 3131 dakika süre almıştı.