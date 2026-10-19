Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk temizlik! 3 yıldızla yollar ayrılıyor

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İstanbul
Galatasaray, yedek kulübesindeki yıldızlarından beklediği verimi alamıyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu süreçte özellikle Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı test etti ancak iki oyuncu da gösterdikleri etkisiz performansla beklentileri karşılayamadı.
Son olarak sarı kırmızılıların zorlanmasına rağmen 1-0 kazandığı Gençlerbirliği deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Leroy Sane, kaçırdığı net gol pozisyonunun yanı sıra yaptığı top kayıplarıyla hayal kırıklığına neden oldu.
Maça ikinci yarıda dahil olan İlkay Gündoğan etkisiz bir oyun sergilerken, Kaan Ayhan forma şansı bulamadı.
Okan Buruk, yıldız isimleri kazanmaya çalışsa da bir türlü sonuç alamadı. Özellikle Leroy Sane’nin durumu can sıkıcı hale gelmiş durumda.
10 maçta süre alan Sane, gol ya da asist katkısı yapamadı. Alman yıldızın yıllık ücreti 12 milyon avro. Bu sezon 3 maçta görev yapan İlkay Gündoğan, skor katkısı yapamadı. Türk asıllık Alman futbolcunun maaşı 5 milyon avro. Okan Buruk tarafından yalnızca 1 maçta tercih edilen Kaan Ayhan'ın yıllık ücreti ise 2.5 milyon avro.
Üç oyuncunun yıllık maliyeti vergiler hariç 19,5 milyon avroyu buluyor. Bu isimlerden Sane ile Kaan’ın sözleşmesi 2028’de, İlkay’ın ise sezon sonunda bitiyor.
Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Alman yıldız Sane'nin vurdumduymaz tavırları ve şans verildiğinde sorumluluk almaktan kaçınması diğer oyuncuları da olumsuz anlamda etkiliyor. Yönetim, Okan Buruk’un raporuna göre ocak ayında bir durum değerlendirmesi yapacak.
İlkay için sezon sonu beklenmeden yolların ayrılması söz konusu. Diğer iki isim için de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Kaan’dan değil ama Sane’den bonservis beklentisi de var.