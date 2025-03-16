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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da 45 milyon Euroluk forvet transferi! Victor Osimhen sonrasında Jonathan David

Galatasaray'da Victor Osimhen'in ayrılığı sonrası için Jonathan David ismi ön plana çıktı. Victor Osimhen'in yüksek bonservisini karşılayamayan Galatasaray, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 45 milyon Euro değerindeki Jonathan David'e yöneldi.

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Galatasaray'da 45 milyon Euroluk forvet transferi! Victor Osimhen sonrasında Jonathan David
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 15:06

Victor Osimhen ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, potansiyeli ile dikkatleri üzerine çeken Jonathan David'i gündemine aldı. Lille ile uzun zamandır istikrarlı şekilde çok iyi performanslar gösteren Jonathan David, Galatasaray'ın Victor Osimhen sonrası planlarında başrolde yer alıyor.

Ve yeni sezonun ilk bombası patladı! Süper Lig'e hoş geldin Jonathan David

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN SONRASINDA JONATHAN DAVID TRANSFERİ

Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in 75 milyon Euroluk transfer değerini ödemekte zorlanan Galatasaray, Nijeryalı golcüye veda etmeye hazırlanıyor. Süreçten hareketle de Osimhen sonrasını planlamaya başlayan yönetim, Lille'de forma giyen Jonathan David'i gündemine aldı. Halihazırda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 45 milyon Euro değerindeki Kanadalı forvet, Avrupa'da pek çok takım tarafından takip ediliyor. Barcelona'nın da yakından ilgilendiği David için ivedi harekete geçmek isteyen sarı kırmızılı ekip, Fransız basınının duyurduğu habere göre futbolcunun menajeriyle temaslara başladı.

Jonathan David - Burak Yilmaz : un duo du LOSC en doute ? | Le petit Lillois

BURAK YILMAZ FAKTÖRÜ

Lille çatısı altında Jonathan David ile birlikte şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, Galatasaray yönetiminin transfer sürecinde başvurmayı düşündüğü isimlerin başında geliyor.

JONATHAN DAVID ETKİLİYOR

Lille formasıyla bu sezon 41 maça çıkan Kanadalı golcü, 23 gol ve 10 asistlik özel bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

JONATHAN DAVID İÇİN LILLE NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
2020 yazında Gent'e 27 milyon Euro ödeyen Lille, Jonathan David transferini gerçekleştirmiş ve yeni bir yapılanma dönemini başlatarak Ligue 1 şampiyonu olmuştu.
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ETİKETLER
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#galatasaray
#victor osimhen
#victor osimhen
#Transfer Haberleri
#jonathan david
#Spor
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