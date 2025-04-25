Galatasaray'da 5 ay sonra ilk! Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişme

Galatasaray yeni sezon için şimdiden kadro planlamasına başladı. Victor Osimhen ve Morata gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Cimbom'a sevindiren haber geldi. Çapraz bağ sakantılığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan diğer yıldız Icardi dönüyor.

Şampiyonluğa yakın olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Dünyaca ünlü yıldızlara yönelen sarı-kırmızılı ekip sıkı kadro planlaması yapıyor. Diğer yandan takımda uzun süredir sakatlığı bulunan yıldız golcü Mauro Icardi'nin son durumu belli oldu. UEFA Avrupa Ligi aşamasında 7 Kasım 2024'te oynanan Tottenham karşılaşmasında çapraz bağlarını koparan Icardi'den müjdeli haber geldi.

ICARDİ'DEN SEVİNDİREN HABER

Icardi, ülkesi Arjantin'de ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecini ülkesinde geçirmeye devam ediyor. Özel fizyoterapistiyle neredeyse 7/24 yaşayan ve antrenman yapan deneyimli futbolcu, tam 5 ay sonra topla çalışmalara başladı.

Galatasaray'da yeni sezona kendisini hazırlayan Arjantinli süperstarın, Mayıs ayı içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tekrar detaylı sağlık kontrolünden geçecek olan Icardi, şampiyon olunması halinde kutlamalara katılmak istiyor. 1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Icardi, boşanma aşamasında olduğu için hayatını 5 aydır Arjantin'de sürdürüyor.

14 MAÇA ÇIKABİLDİ

32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 14 maça çıkabildi ve 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Mauro Icardi'nin kulübü Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

