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 | Eyüp Ensar Yeşil

Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 22:49

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Okan Buruk kamp kadrosunu şu isimlerden oluşturdu:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertrens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Mario Lemina

Bu arada sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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