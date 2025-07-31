Galatasaray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı, tartışılan transfer takımdan ayrılıyor

Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Przemyslaw Frankowski için Lens'e 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro bonservis ödemişti.

LIGUE 1 YOLCUSU

Performansıyla beklentileri karşılayamayan ve eleştiri oklarının hedefi olan Frankowski, Galatasaray'dan ayrılıyor. L'Equipe'in haberine göre Polonyalı sağ bek, Rennes formasıyla Ligue 1'e dönüyor.

SATIN ALMA OPSİYONU 5.5 - 6 MİLYON EURO

Fransız temsilcisi, Frankowski transferi için Galatasaray ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Buna göre deneyimli futbolcunun opsiyon bedeli 5.5 - 6 milyon euro arasında olacak. Frankowski transferinin hafta sonuna kadar resmiyete kavuşacağının altı çizildi.