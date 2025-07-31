Galatasaray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı, tartışılan transfer takımdan ayrılıyor

İstanbul
Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Przemyslaw Frankowski için Lens'e 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro bonservis ödemişti.
Performansıyla beklentileri karşılayamayan ve eleştiri oklarının hedefi olan Frankowski, Galatasaray'dan ayrılıyor. L'Equipe'in haberine göre Polonyalı sağ bek, Rennes formasıyla Ligue 1'e dönüyor.
Fransız temsilcisi, Frankowski transferi için Galatasaray ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Buna göre deneyimli futbolcunun opsiyon bedeli 5.5 - 6 milyon euro arasında olacak. Frankowski transferinin hafta sonuna kadar resmiyete kavuşacağının altı çizildi.