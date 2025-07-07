Galatasaray'da ayrılık resmiyet kazandı: Yıldız oyuncuya veda ediliyor!

Galatasaray'da transfer sezonu ayrılıklarla devam ediyor. Galatasaray adına kritik kararlar veren Okan Buruk, an itibarıyla gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Taylan Antalyalı için de veda kararı aldı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ile yollar resmen ayrılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Taylan Antalyalı'yı net şekilde kadroda düşünmediğini belirtti ve ayrılık süreci başladı.

GALATASARAY'DA BİR YILDIZ DAHA KAYDI

Galatasaray'a yeni Selçuk İnan olarak gelen ama beklentileri karşılayamayan Taylan Antalyalı, an itibarıyla kulüp tarafından gözden çıkarıldı! Galatasaray'a geldiğinden bu yana birkaç takıma kiralanan Taylan Antalyalı, şu anda resmen 'gönderilecekler' listesine eklendi ve sözleşme fesih süreci başlatıldı. Son olarak da Taylan Antalyalı'nın kariyerine Süper Lig'de devam etmesi bekleniyor.

GALATASARAY'A VEDA EDEN TAYLAN ANTALYALI'NIN PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde toplam 102 maça çıkan Taylan Antalyalı, 2 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.