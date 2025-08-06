Galatasaray'da beklenen veda: 8 milyon Euroya gelmişti!

Galatasaray'da Carlos Cuesta için transfer görüşmeleri başladı. Galatasaray yönetimi, 8 milyon Euro bedelle transfer edilen Carlos Cuesta'nın ayrılığını resmen onayladı.

GALATASARAY'DA CARLOS CUESTA VEDASI

Galatasaray kariyerine hatalarla başlayan ve sarı kırmızılı taraftarlardan olumsuz tepkiler alan Carlos Cuesta, Okan Buruk tarafından da hızlıca gözden çıkarılmış ve pek şans verilmemişti! An itibarıyla ise Galatasaray yönetiminden transfer görüşmeleri için izin alan Carlos Cuesta, Spartak Moskova ve Galatasaray'ın anlaşmasıyla birlikte Rusya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN AYRILACAK OLAN CARLOS CUESTA'NIN PERFORMANSI

Sarı kırmızılı formayla toplamda 9 maça çıkan Carlos Cuesta, Spartak Moskova ile anlaşılmaması halinde Feyenoord gibi seçenekleri de değerlendirecek.