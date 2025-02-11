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Galatasaray'da Berke Özer sürprizi! Transferde ters köşe
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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Berke Özer sürprizi! Transferde ters köşe

Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in adı Galatasaray ile anılıyordu. Instagram üzerinden Fenerbahçe'yi takipten çıkan Berke Özer, Galatasaraylı taraftarların aklındaki düşünceyi yeniden gündeme taşıdı! Eyüpsporlu kalecinin transfer sürecinde son durum ne?

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Galatasaray'da Berke Özer sürprizi! Transferde ters köşe
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 11:19

Eski Fenerbahçeli Berke Özer, Eyüpspor'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve transfer listelerine girmişti. Galatasaray'ın da gündeminde olan Berke Özer'den çarpıcı bir hareket geldi ve yetenekli file bekçisi Fenerbahçe'yi Instragram üzerinden takip etmeyi bıraktı. 

EYÜPSPORLU BERKE ÖZER GALATASARAY'A MI TRANSFER OLUYOR?

Ara transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Berke Özer'in Fenerbahçe'yi takipten çıkması gündeme bomba gibi düştü! Fernando Muslera'nın ayrılık ihtimalini düşünen Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Berke Özer'in transferini konuşmaya başladı. Fenerbahçe'den sonra bir anda Galatasaray'ın en büyük kaleci adayı olması futbolseverleri şaşırtırken, Eyüpsporlu Berke'den bu konuyla ilgili açıklama gelmişti.

TRANSFER MÜMKÜN

Geçtiğimiz haftalarda röportaj veren ve Galatasaray ihtimalini değerlendiren Berke, "Bizler profesyoneliz. Böyle bir transfer söz konusu olursa, Eyüpspor'un da menfaatini gözeterek süreci ilerletiriz. Ailemizi futboldan geçindiriyoruz, en doğrusunu yapmak bizim görevimiz." ifadelerini kullanmıştı. 

 

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

24 yaşındaki kalecinin önümüzdeki yaz sözleşmesi sona eriyor ve Süper Lig devlerine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Berke Özer'den flaş hamle! Fenerbahçe...

PERFORMANSI

Eyüpspor ile bu sezon 21 maça çıkan Berke, 1845 dakika sahada kaldı ve 18 gol yedi. Ayrıca da başarılı kaleci tam 9 maçı gol yemeden bitirdi. 

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