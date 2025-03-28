Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıklarını bitirdi!

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da hazırlıklar noktalandı.
Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 29. haftasında yarın saat 20.30’da Beşiktaş’a konuk olacak.