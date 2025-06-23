Galatasaray'da bomba transfer gelişmesi! Al-Nassr'dan sürpriz isim

Galatasaray yeni sezonda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için güçlü kadro kurma çalışmalarını sürdürüyor. Stoper arayışlarına başlayan Cimbom'a Al Nassr'dan sürpriz bir isim önerildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Avrupa hedefi için güçlü kadro kurma çalışmalarını sürdürürken stoper bölgesine hamle yapmak istiyor. Menajerler Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın Fransız stoperi Mohamed Simakan’ı Galatasaray’a önerdi. Suudi kulübünün kadrosunu baştan değiştirmek istediği öğrenildi.

MOHAMED SİMAKAN GALATASARAY YOLUNDA

Geçen yıl Bundesliga ekibi Leipzig'den Al Nassr'a 35 milyon Euro'ya transfer olan Simakan, Suudi ekibinde geçen sezon 41 maçta forma giydi. 1 gol atarken 3 de asist yaptı.



DEĞERİ 23 MİLYON EURO

Gine ve Fransa pasaportu olan tecrübeli oyuncu güçlü fiziği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkatleri çekiyor. Fransa Milli Takımı alt yaş gruplarında 9 kez görev alan Simakan'ın güncel piyasa değeri ise 23 milyon Euro.

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray Yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un bu teklifi düşündüğü ve süre istediği de gelen haberler arasında. 25 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.