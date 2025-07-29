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 | Efe Demir

Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor. Transfere Alman yıldız Leroy Sane'yi katan Cimbom, Osimhen transferini bitirme aşamasına geldi. Tüm bunlar yaşanırken yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekibi, sarı-kırmızılıların iki yıldızı için kapıyı çalmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...

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Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:59

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden 'da operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip

ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞARISI

'nde de başarılı olmayı hedefleyen Cimbom, yıldız isimlere yönelmişti. Galatasaray cephesi, Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen ve kaleci transferlerini de tamamlama amacında.

Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip

2 YILDIZA TALİP

Öte yandan Sarı-kırmızılı ekibin iki yıldızına İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip

İLK TEMASA GEÇİLDİ

Bu sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen Sunderland, ve 'yı transfer listesine ekledi. Ada temsilcisi, her iki yıldız için de Galatasaray'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENİYOR

Sezon planlamasını Sara ve Barış Alper'e göre yapan sarı-kırmızılılar, astronomik teklif gelmediği sürece masaya oturmayacak. Her iki oyuncuyu farklı bölgelerde de kullanan teknik direktör Okan Buruk, joker olarak gördüğü oyuncularının kalmasını istiyor.

Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip

BONSERVİSLERİ BELİRLENDİ

Galatasaray yönetimi ise Gabriel Sara ve Barış Alper'e 30 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor.

Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Sunderland cephesinin ise henüz mali boyutlarda Galatasaray'a teklifini iletmedi.

Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip

60 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı ekip, iki oyuncu için birlikte teklif gelmesi halinde 60 milyon Euro toplam değerin altına düşmeme kararı aldı.

Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip

HAYALİ MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK

Geçtiğimiz sezonu sezon 18 milyon Euro'ya Norwich City'den alınan Sara, ayrıca Brezilya Milli Takımı hayalini gerçekleştirmek için de Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hesaplarını yapıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 45 maça çıktı ve 2 gol atıp 9 asist kaydetti.

Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip

KARİYER SEZONUNU YAŞADI

Öte yandan Barış Alper Yılmaz ise geride bıraktığımız sezon 48 maçta 14 gol 5 asistle kariyerinin en skorer dönemini yaşamıştı.

Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip

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ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#gabriel sara
#barış alper yılmaz
#Sunderland
#Spor
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