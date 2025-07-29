Galatasaray'da çifte bayram! iki yıldızına Premier Lig'den talip

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞARISI

Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen Cimbom, yıldız isimlere yönelmişti. Galatasaray cephesi, Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen ve kaleci transferlerini de tamamlama amacında.

2 YILDIZA TALİP

Öte yandan Sarı-kırmızılı ekibin iki yıldızına İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

İLK TEMASA GEÇİLDİ

Bu sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen Sunderland, Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara'yı transfer listesine ekledi. Ada temsilcisi, her iki yıldız için de Galatasaray'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENİYOR

Sezon planlamasını Sara ve Barış Alper'e göre yapan sarı-kırmızılılar, astronomik teklif gelmediği sürece masaya oturmayacak. Her iki oyuncuyu farklı bölgelerde de kullanan teknik direktör Okan Buruk, joker olarak gördüğü oyuncularının kalmasını istiyor.

BONSERVİSLERİ BELİRLENDİ

Galatasaray yönetimi ise Gabriel Sara ve Barış Alper'e 30 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Sunderland cephesinin ise henüz mali boyutlarda Galatasaray'a teklifini iletmedi.

60 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı ekip, iki oyuncu için birlikte teklif gelmesi halinde 60 milyon Euro toplam değerin altına düşmeme kararı aldı.

HAYALİ MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK

Geçtiğimiz sezonu sezon 18 milyon Euro'ya Norwich City'den alınan Sara, ayrıca Brezilya Milli Takımı hayalini gerçekleştirmek için de Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hesaplarını yapıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 45 maça çıktı ve 2 gol atıp 9 asist kaydetti.

KARİYER SEZONUNU YAŞADI

Öte yandan Barış Alper Yılmaz ise geride bıraktığımız sezon 48 maçta 14 gol 5 asistle kariyerinin en skorer dönemini yaşamıştı.