Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi

Galatasaray, hem mali hem de sportif olarak dev adımlar atarak yeni sezona ilerliyor.

Sarı-kırmızılılar, dün ilk olarak KAP'a bedelli sermaye artırımı ile ilgili açıklama yaptı:

KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimizin 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 5.400.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, 8.100.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %150 oranında artırılarak 13.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.07.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 90.311.588,208 TL olup, bu paylar 23.07.2025-24.07.2025 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, 1 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satılamayan payların satın alımı için hakim hissedar Galatasaray Spor Kulübü tarafından alım taahhüdü verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



Bu konuda katılımın beklenenden de yüksek olduğu ve taraftarın da katılımının yönetimi rahatlattığı öğrenildi. Yapılan açıklamaya göre G.Saray'ın 5.4 milyar TL olan sermayesi 13.5 milyar TL'ye yükseltildi.

1.6 MİLYAR TL ÖDENDİ, TÜM BORÇLAR KAPANDI

Başkan Dursun Özbek'in bir diğer hamlesi de Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak oldu.

Florya Projesi'nden gelen 50 milyon dolarlık (2 milyar TL) ödemenin 35 milyon Euro'luk (1.6 milyar TL) kısmı bankalara olan borçların tamamının ödenmesinde kullanıldı.

G.Saray, KAP'a yaptığı bildirim ile Bankalar Birliği'nden çıktığını resmen ilan etti. Artık elde edilecek bütün gelirler direkt olarak kasaya girecek.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1947685525344641304

VİCTOR OSİMHEN BANKA TEMİNATI BEKLİYOR

Mali konudaki bu iki hamle ile yönetim, hem harcama limitlerini yükseltirken hem de Victor Osimhen transferinde istenen banka teminatlarını ayarlamak için adım atılacak.

Yönetim, Osimhen ve Napoli kulübüyle el sıkışırken ıslak imzaların atılması için banka teminatlarının ayarlanması gerekiyor.

Bunun için de Bankalar Birliği'nden çıkma operasyonunu bir gün erkene çeken yönetim, hareketli geçen ve geçecek salı-çarşamba günlerinin ardından bu üç konudaki müjdeleri yarın yapılacak Divan Kurulu toplantısında üyelere duyuracak.

SIRA DİĞER TRANSFERLERDE!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair açıklamalar yaparken, transferler için şu müjdeleri verdi: "Osimhen'in G.Saray'a sevgisini net bir şekilde gördük. Önemli teklifler vardı.

İki sene önce bunu Icardi ile yaşadık. Kiralık geldi, S.Arabistan'dan büyük teklifler geldi ama Galatasaray'ı seçti. Böyle yıldızların, parayı bir kenara atıp G.Saray'la mutluluğu seçmeleri çok değerli.

Osimhen'in en kısa zamanda imza atmasını ve takıma katılmasını bekliyorum. Kaleye ve savunmaya takviye yapmayı planlıyoruz. Sonrasında kim gidecek kim kalacak, bu konuda eylüle kadar süremiz var. Bütçemizin durumu çok önemli. Diğer takviyeleri de sırasıyla yapacağız"