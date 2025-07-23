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 | Efe Demir

Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi

Yeni sezon öncesi hareketli günler geçiren Galatasaray yönetimi, taraftarlarına peş peşe müjdeler vermeye devam ediyor. Sermaye artırımı ile şirket sermayesi 13.5 milyar TL'ye yükselen Sarı-kırmızılılar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı. Ekonomik olarak rahatlayan Cimbom'da bunun ilk yansıması ise Victor Osimhen transferi olacak. Nijeryalı golcünün açıklanmama sebebi de belli oldu. İşte detaylar...

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Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:37

, hem mali hem de sportif olarak dev adımlar atarak yeni sezona ilerliyor.

Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi

Sarı-kırmızılılar, dün ilk olarak KAP'a bedelli sermaye artırımı ile ilgili açıklama yaptı:

Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi

KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimizin 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 5.400.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, 8.100.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %150 oranında artırılarak 13.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.07.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 90.311.588,208 TL olup, bu paylar 23.07.2025-24.07.2025 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, 1 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satılamayan payların satın alımı için hakim hissedar Galatasaray Spor Kulübü tarafından alım taahhüdü verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi


Bu konuda katılımın beklenenden de yüksek olduğu ve taraftarın da katılımının yönetimi rahatlattığı öğrenildi. Yapılan açıklamaya göre G.Saray'ın 5.4 milyar TL olan sermayesi 13.5 milyar TL'ye yükseltildi.

1.6 MİLYAR TL ÖDENDİ, TÜM BORÇLAR KAPANDI

Başkan Dursun Özbek'in bir diğer hamlesi de anlaşmasından çıkmak oldu.

Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi

Florya Projesi'nden gelen 50 milyon dolarlık (2 milyar TL) ödemenin 35 milyon Euro'luk (1.6 milyar TL) kısmı bankalara olan borçların tamamının ödenmesinde kullanıldı.

G.Saray, KAP'a yaptığı bildirim ile Bankalar Birliği'nden çıktığını resmen ilan etti. Artık elde edilecek bütün gelirler direkt olarak kasaya girecek.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1947685525344641304

VİCTOR OSİMHEN BANKA TEMİNATI BEKLİYOR

Mali konudaki bu iki hamle ile yönetim, hem harcama limitlerini yükseltirken hem de transferinde istenen banka teminatlarını ayarlamak için adım atılacak.

Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi

Yönetim, Osimhen ve Napoli kulübüyle el sıkışırken ıslak imzaların atılması için banka teminatlarının ayarlanması gerekiyor.

Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi

Bunun için de Bankalar Birliği'nden çıkma operasyonunu bir gün erkene çeken yönetim, hareketli geçen ve geçecek salı-çarşamba günlerinin ardından bu üç konudaki müjdeleri yarın yapılacak Divan Kurulu toplantısında üyelere duyuracak.

Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi

SIRA DİĞER TRANSFERLERDE!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair açıklamalar yaparken, transferler için şu müjdeleri verdi: "Osimhen'in G.Saray'a sevgisini net bir şekilde gördük. Önemli teklifler vardı.

Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi

İki sene önce bunu Icardi ile yaşadık. Kiralık geldi, S.Arabistan'dan büyük teklifler geldi ama Galatasaray'ı seçti. Böyle yıldızların, parayı bir kenara atıp G.Saray'la mutluluğu seçmeleri çok değerli.

Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi

Osimhen'in en kısa zamanda imza atmasını ve takıma katılmasını bekliyorum. Kaleye ve savunmaya takviye yapmayı planlıyoruz. Sonrasında kim gidecek kim kalacak, bu konuda eylüle kadar süremiz var. Bütçemizin durumu çok önemli. Diğer takviyeleri de sırasıyla yapacağız"

Galatasaray'da çifte bayram! İşte Osimhen transferinin açıklanmama sebebi

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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#taraftar
#bankalar birliği
#victor osimhen
#Bedelli Sermaye Artırımı
#Finansal Şirketler
#Spor
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