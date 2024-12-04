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Galatasaray'da da forma giymişti! Junichi Inamoto futbolu bıraktı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Aralık 2024 13:28 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:34
Galatasaray&#039;da da forma giymişti! Junichi Inamoto futbolu bıraktı

Yıllar önce Galatasaray'da da forma giyen Japon futbolcu Junichi Inamoto, 45 yaşında emeklilik kararını açıkladı. Japon futbolcu kararını sosyal medyadan duyurdu.

Bir dönem Süper Lig devi Galatasaray’da forma giyen Japon​ futbolcu Junichi Inamoto, 45 yaşında emeklilik​ kararı aldı. Sosyal medya hesabından forma giydiği kulüplerin olduğu bir görsel paylaşan Inamoto, 'Teşekkürler futbol​' notunu da ekleyerek emeklilik kararını duyurdu.

Galatasaray'da da forma giymişti! Junichi Inamoto futbolu bıraktı - 1. Resim

TÜRKİYE'DE VE PREMİER LİG'DE FORMA GİYEN İLK JAPON FUTBOLCU

45 yaşında futbolu bırakan Junichi Inamoto kariyerinde; Gamba Osaka, Arsenal, Fulham, West Bromwich Albion, Cardiff City, Galatasaray​, Eintracht Frankfurt, Rennes, Kawasaki Frontale, Hokkaido Consadole Sapporo, SC Sagamihara ve Nankatsu SC takımlarında oynadı.

Galatasaray'da da forma giymişti! Junichi Inamoto futbolu bıraktı - 2. Resim

2006-2007 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Inamoto 34 resmi maçta, 1 gol kaydetti. Junichi Inamoto ayrıca Türkiye'de ve Premier Lig'de forma giyen ilk Japon futbolcu olmuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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