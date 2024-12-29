Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi: Yönetim kararını verdi

29 Aralık 2024 10:50 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:47

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek kaptan Fernando Muslera'nın takımdaki akıbeti belli oluyor. Uruguaylı kalecinin gönlünün ülkesine dönmekten yana olduğu öğrenilirken, sarı kırmızılı yönetimin de kararı belli oldu.

Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray​'da ara transfer​ için çalışmalar sürerken, yönetim iç transferde de kolları sıvadı. Sarı kırmızılılarda en önemli gündem maddesi kaptan Fernando Muslera​'nın geleceği...

2011 yılından beri Galatasaray forması giyen Uruguaylı kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 38 yaşındaki file bekçisiyle ilgili nihai karar belli oldu.

BİR YIL DAHA...

Galatasaray yönetimi, Muslera ile bir yıl daha yola devam etmek istiyor.

MAAŞINDA İNDİRİM YAPILACAK

TRT Spor'un haberine göre; Uruguaylı file bekçisinin maaşında da indirim yapılması düşünülüyor.

MUSLERA'NIN GÖNLÜ ÜLKESİNDE

Ancak Muslera, henüz kariyeriyle ilgili net bir karar verebilmiş değil. Tecrübeli kalecinin, ülkesine dönmeye daha sıcak baktığı öğrenildi.

YÖNETİM MASAYA OTURACAK

38 yaşındaki file bekçisi ile mart ayında bir görüşme yapılması planlanıyor. Yönetim buradan çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.

MUSLERA GİDERSE KALE YABANCIYA EMANET

Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi yine yabancı bir eldivene emanet etmek istiyor. Ancak sarı-kırmızılıların listesinde yerli kaleciler de bulunuyor.