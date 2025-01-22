Galatasaray'da flaş ayrılık! Genç oyuncu kiralık gönderildi

22 Ocak 2025 13:43 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 13:43

Galatasaray, genç oyuncu Berat Yılmaz'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı. Sarı kırmızılılar, 18 yaşındaki Yılmaz'ı 2. lige kiralık olarak gönderdi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray​, iç transferde genç bir isme imza attırdı. Sarı kırmızılılar Berat Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı. 18 yaşındaki futbolcu kiralık olarak gönderildi.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

İSKENDERUNSPOR'A KİRALANDI

Açıklamada ayrıca, genç futbolcunun 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.