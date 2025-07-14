Galatasaray'da flaş ayrılık! Okan Buruk:

Yeni sezon hazırlıkları kapmasında Galatasaray, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası 2 futbolcu sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve yönetimin zaten satış listesinde olan 2 isim hakkındaki karar bu maç sonrası tamamen netleşti. İşte ayrılması netleşen o futbolcular...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Ümraniyespor'a karşı oynayan Galatasaray, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray'ın zaten satış listesine koyduğu Carlos Cuesta ve Victor Nelsson, bu karşılaşmada da sınıfta kaldı.

Karşılaşma sonrası 2 futbolcu için ayrılık kararının tamamen netleştiği ve elden çıkarılması için yollar arandığı aktarıldı. İki isim de 45 dakika süre alırken performansları yine beklenenin çok altında kaldı.

Galatasaray'ın öncelikli planı Nelsson ve Cuesta'yı bonservisiyle satmak ancak kiralık olarak da yollar ayrılabilir.