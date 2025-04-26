Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Milli futbolcunun yerini o alacak

Fiorentina, beklediği verimi alamadığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Sezon sonu Galatasaray’a dönmeye hazırlanan 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray planını yaptı

Fiorentina'da beklentileri karşılayamayan Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Sezon sonu Galatasaray’a dönmeye hazırlanan 25 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Okan Buruk’un yeni bir planı olduğu konuşuluyor.

BARIŞ ALPER’İN YERİNE ZANIOLO

Sabah'ın haberine göre Aston Villa, Atalanta ve son olarak Fiorentina’da kiralık olarak forma giyen Zaniolo, bu takımlarda kalıcı olmayı başaramadı. Galatasaray’a geri dönecek olan İtalyan yıldız, takımdan ayrılması beklenen Barış Alper Yılmaz’ın yerine düşünülen isimlerden biri oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak Zaniolo’yu bu kez takıma kazandırmak istiyor.

OKAN BURUK SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz yaz Galatasaray’a dönmeye pek istekli olmayan Zaniolo’nun, bu kez Şampiyonlar Ligi motivasyonuyla ikna edilmesi planlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un da Zaniolo’nun dönüşüne sıcak baktığı ifade ediliyor.

Bu sezon toplamda 32 maçta forma giyen Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Galatasaray cephesi, Avrupa’da aradığını bulamayan oyuncudan bu kez tam verim almayı hedefliyor.