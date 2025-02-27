Galatasaray'da Gabriel Sara krizi: Çöküşe geçti

Galatasaray'a sezon başında transfer edilen ve gösterdiği performansla sezona en iyi başlayan oyuncuların başında gelen Gabriel Sara çöküşe geçti. Geçirdiği sakatlıktan sonra eski formunu mumla aratan Brezilyalı futbolcu, son dönemde takımın gol yollarında çektiği sıkıntılara çare olamadı. Adı bir dönem Brezilya milli takımı için geçen 25 yaşındaki yıldızın performansı sarı kırmızılıları endişelendiriyor.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbiden beraberlikle ayrılarak rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı koruyan ve şampiyonluk yarışında kritik önemdeki ikili averaj avantajına sahip olan lider Galatasaray'ı zorlu bir viraj bekliyor. Ligin kalan 12 haftasında 7 maça deplasmanda çıkacak olan sarı kırmızılılar, yalnızca 5 maçı kendi evinde oynayacak. Galatasaray'ın oyunu eleştirilere konu olurken, takımın en önemli silahlarından Gabriel Sara'nın performansı da tartışılmaya başlandı.

GOL VE ASİSTİ UNUTTU

Sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den 18 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Gabriel Sara eski performansından bir hayli uzakta. Takımın son dönemde hücum hattında yaşadığı sıkıntılara çare olamayan Brezilyalı futbolcu gol ve asisti adeta unuttu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN SONRA KAYIPLARDA

Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş maçında 2 asist yapan sambacı, o tarihten sonra ortadan kayboldu. Sara, daha sonra forma giydiği 20 maçta gol veya asist katkısı veremedi.

SAKATLIK ETKİSİ

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kaldığı Başakşehir maçında sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalan Gabriel Sara, bu süreçte 3 maç kaçırdı. 25 yaşındaki oyuncu, sakatlığını atlatmasına rağmen eski formunun çok uzağında kaldı.

7 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Sara, bu sezon forma giydiği 33 karşılaşmada 2 gol atarken 7 de asist yaptı. Brezilyalı yıldızın 2029 yılana kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.