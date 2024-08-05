Galatasaray'da gözler lige çevrildi

05 Ağustos 2024 01:33 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 01:36

Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iki isme kanca! Eyüpspor kesenin ağzını açtı

Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iki isme kanca! Eyüpspor kesenin ağzını açtı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı futbol takımında gözler lige çevrildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılıların iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanı topa sahip olma organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

HATAYSPOR DA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Öte yandan Atakaş Hatayspor da, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık kampının ardından Mersin'in Erdemli ilçesindeki tesislere döndü. Hatay ekibi burada 9 Ağustos Cuma günü RAMS Park'ta karşılaşacağı Galatasaray maçına yönelik çalışma gerçekleştirdi.