Galatasaray'da Guillermo Naranjo Hernandez ile yollar ayrıldı!

30 Aralık 2024 20:56 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 20:58

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Guillermo Naranjo Hernandez ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Galatasaray​'da sürpriz bir ayrılık​ gerçekleşti. Sarı-Kırmızılılar'ın kadın voleybol​ takımı olan Galatasaray Daikin'de başantrenör Guillermo Naranjo Hernandez ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernández ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır.

Guillermo Naranjo Hernández, kulüp tarafından belirlenen tüm sezon ortası hedeflerine ulaşırken; takımı yerel ve uluslararası şampiyonluklar elde etmek için en uygun duruma getirmiştir ve bu da kulübün 2024/25 sezonu ile gelecek sezonlar için sorunsuz bir geçiş yapmasına olanak tanıyacaktır.

Guillermo Naranjo Hernández’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.