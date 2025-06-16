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 | Suat Vilgen

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! '15 milyon euro' iddia

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımda “İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin.” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimin de yeni bir transfer hamlesine hazırlandığı ileri sürüldü. İtalyan ve İngiliz medyası ise transferi daha da somut hale getiren bir haberlere imza attı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! '15 milyon euro' iddia
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 09:13

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu ismi yeniden gündeme oturdu. Milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun yaptığı anlamlı sosyal medya paylaşımı, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunun Galatasaray formasıyla hazırlanmış bir kolajını paylaşarak, "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notunu düştü.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! '15 milyon euro' iddia

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, Hakan’ın olası Galatasaray transferine dair umutları artırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu mesajı "bir işaret" olarak yorumladı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR

Öte yandan, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’ya göre Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu için İstanbul'da menajeriyle birebir görüşmeyi planlıyor. Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, Sarı-Kırmızılılar nabız yoklayacak. Anlaşmanın Inter’in tavrına bağlı olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! '15 milyon euro' iddia

TEKLİF VE BEKLENTİ ARASINDA FARK VAR

DAZN’ın geçtiği habere göre Galatasaray, yıldız futbolcu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak Inter, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için tam 40 milyon euro talep ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Okan Buruk ile arası iyi olan Hakan’ı yüksek maaşla ikna etmeyi amaçlıyor.

SEZONU PARLAK GEÇİRDİ

Inter formasıyla geride kalan sezonda 47 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak babasının mesajı sonrası bu yaz sürpriz bir gelişme yaşanması ihtimali de gündemde.

ETİKETLER
#hakan çalhanoğlu
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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