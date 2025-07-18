Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer süreci netleşti!

Inter cephesinden Galatasaray'a dair kritik bilgiler geldi. Sportif direktör Piere Ausilio, Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer görüşmelerinin ilerlemediğini belirtti.

INTER SPORTİF DİREKTÖRÜNDEN TRANSFER SÖZLERİ

"Hakan için Galatasaray'la görüştük ve bir anlaşmaya varmamızın imkânsız olduğunu gördük. Denediler ama bundan öteye gitmedi. Hakan konusunda bizim açımızdan bir problem yok. Ayrıca Yann Sommer ise Galatasaray'a yakın değildi. Somut hiçbir şey olmadı. O bizim kalecimiz ve takımda kalmasını bekliyorum."

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu; 47 karşılaşmada görev alarak, 11 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.