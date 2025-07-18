Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer süreci netleşti!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer ile ilgili Inter'den resmi açıklama geldi. Mavi siyahlıların sportif direktörü Piere Ausilio, Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer sürecini netleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer süreci netleşti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 23:35

Inter cephesinden 'a dair kritik bilgiler geldi. Sportif direktör Piere Ausilio, ve Yann Sommer görüşmelerinin ilerlemediğini belirtti.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer süreci netleşti!

INTER SPORTİF DİREKTÖRÜNDEN TRANSFER SÖZLERİ

"Hakan için Galatasaray'la görüştük ve bir anlaşmaya varmamızın imkânsız olduğunu gördük. Denediler ama bundan öteye gitmedi. Hakan konusunda bizim açımızdan bir problem yok. Ayrıca Yann Sommer ise Galatasaray'a yakın değildi. Somut hiçbir şey olmadı. O bizim kalecimiz ve takımda kalmasını bekliyorum."

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer süreci netleşti!

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu; 47 karşılaşmada görev alarak, 11 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer süreci netleşti!

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?
Inter, milli yıldız için 30 milyon Euro talep etmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da yıldız kaleci için maaş konusu netleşti: 10 milyon Euronun altına indi!
Fenerbahçe'de sürpriz transfer: Devin Özek resmen masada!
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#hakan çalhanoğlu
#hakan çalhanoğlu
#internet sitesi
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Yann Sommer
#Yann Sommer
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.