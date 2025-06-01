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 | Murat Makas

Galatasaray'da ilk resmi ayrılık! Büyük umutlarla transfer olmuştu

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti. Sarı-kırmızılı ekibin büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız isim resmen ayrıldı.

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Galatasaray'da ilk resmi ayrılık! Büyük umutlarla transfer olmuştu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 16:28

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek iddialı kadro kurmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip kadroda yer açmak için bazı futbolcuları gönderiyor. Cimbom'da ilk ayrılık kesinleşti.

Galatasaray'da ilk resmi ayrılık! Büyük umutlarla transfer olmuştu

ZAHA 1 YIL DAHA CHARLOTTE'DE

Galatasaray, Wilfried Zaha'yı ara transfer döneminde MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralamıştı. Galatasaray, bu transferden 2 milyon 800 bin dolar kiralama ücreti kazanmıştı.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Fildişi Sahilli yıldız, MLS ekibindeki 15. maçına çıkınca sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Buna göre Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaha'nın sarı-kırmızılılar ile bağı kalmamış oldu.

Galatasaray'da ilk resmi ayrılık! Büyük umutlarla transfer olmuştu

İŞTE KAZANILACAK RAKAM

KAP'a bildiren sözleşmelere göre Charlotte FC, Cimbom'a 1.3 milyon Dolar ödeme yapacak. 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'dan aldığı 800 bin Euro'dan feragat etmek zorunda kalacak.

BONUS HAKKI VAR

Öte yandan Galatasaray'ın 1.1 milyon Dolar değerinde performans bonusu hakkı da bulunuyor. 2023-2024 sezonun başında sarı-kırmızılılara transfer olan Zaha, toplam 43 maça çıktı ve 10 gol atıp 5 asist kaydetti.

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Sezon başında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a kiralanan Zaha, burada da istediği süreleri bulamayıp takımdan ayrılmıştı.

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#Spor
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