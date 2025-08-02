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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da imza töreni: Victor Osimhen ve Ederson kritiği!

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenlendi. Lazio ile oynanacak olan hazırlık maçından önce yapılan etkinlikte, taraftarlardan Ederson isteği geldi.

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Galatasaray'da imza töreni: Victor Osimhen ve Ederson kritiği!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 21:55

Galatasaray'da transfer döneminin coşkusu devam ediyor. ve Leroy Sane'ye imza töreni düzenleyen sarı kırmızılılarda, sürece dair samimi açıklamalar geldi.

Galatasaray'da imza töreni: Victor Osimhen ve Ederson kritiği!

VICTOR OSIMHEN'DEN GALATASARAY SÖZLERİ

Galatasaray'ı evi olarak gördüğünü söyleyen Osimhen, "Tekrar buradayım, evimdeyim. Kendimi Galatasaray'da muhteşem hissediyorum. Burası ailem. Buraya gelmeden önce çok çabuk düşündüm, kararsızlık yaşamadım. Transfer için her şeyimi verdim. Bu nedenle başkanımıza, ikinci başkanımıza, Okan hocamıza, George Gardi'ye ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geri geldim, çok mutluyum. Transfer sürecimi tek bir an olarak düşünmeyin. Karar verme sürecimde birçok faktör oldu. Kendimi Galatasaraylı hissetmemin nedeni, taraftarlar ve kızım. Kızım üçlü çektiriyor, Galatasaray'ı çok seviyor. Kızımın desteği, taraftarımızın aşkıyla bir karar verdim. Burası benim evim. Elimden gelenin en iyisini verip, gurur duyacakları bir sezon geçireceğiz. Bir aile olduk. Kaliteli bir kadromuz var ve aramıza Sane de katıldı." dedi.

Galatasaray'da imza töreni: Victor Osimhen ve Ederson kritiği!

LEROY SANE'DEN MERHABA

"Merhaba Galatasaray taraftarı. Bu akşam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu maçta oynamayı çok istiyorum. Bütün sezonu da çok başarılı geçirmeyi diliyorum."

Galatasaray'da imza töreni: Victor Osimhen ve Ederson kritiği!

DURSUN ÖZBEK'TEN RAKİPLERE MESAJ

"Daha önce yaptığımız gibi Galatasaray'ı Avrupa'nın tepesine taşıma görevimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için çok önemli iki transfer yaptık. Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri. Artık sarı kırmızılı forma için ter dökecek. Yaptığımız hamleler, sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Daha sezonu yeni tamamlamışken yaptığımız bu transferle herkesi şaşırttık, kıskandırdık. Kendisine, 'Galatasaray'a hoş geldin' diyor, kulübümüze gösterdiği değer ile güven için teşekkür ediyorum. Victor Osimhen, geçen sezon gösterdiği performansla sadece Galatasaraylıların değil tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Ancak bundan da önemlisi kulübümüz ve taraftarımızla kelimelerle ifade edilemeyecek gönülden bir bağa sahip. Burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakârlık kadar kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun da çok büyük katkısı var. Dünyanın en önemli kulüplerini reddederek Galatasaray'ımızı tercih etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

Galatasaray'da imza töreni: Victor Osimhen ve Ederson kritiği!

EDERSON SESLERİ

Taraftarlar; İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen ve adı Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki file bekçisi için, 'Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor' şeklinde tezahürat yaptı.

Galatasaray'da imza töreni: Victor Osimhen ve Ederson kritiği!

YENİ SEZON ÜRÜNLERİ

Podyumda, Galatasaray Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı. Ayrıca GS Store ürünlerinin de gösterildiği lansman, şık bir defile ile gerçekleştirildi.

Galatasaray'da imza töreni: Victor Osimhen ve Ederson kritiği!

YÜKSEK BİLET FİYATLARI

Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen ile Leroy Sane için düzenlenen imza töreni ve Lazio müsabakasında tribünleri doldurmadı. Yeni sezon kombinelerinin geçerli olmadığı günde, bilet fiyatları 1300 lira ile 18 bin lira arasında değişti. Yaklaşık 50 bin kişi kapasiteli RAMS Park'ta, 35 bin civarında taraftar yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY KADROSU NE KADARLIK BİR YATIRIM?
Sarı kırmızılılar, an itibarıyla 319 milyon Euroluk değere sahip.
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ETİKETLER
#victor osimhen
#victor osimhen
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Spor
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