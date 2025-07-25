Galatasaray'da kaleci çıkmazı: Transferde üst üste kötü haberler!

Galatasaray'da kaleci arayışları uzun zamandır devam ediyor. Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte Avrupa'nın yıldız eldivenlerine göz diken Galatasaray, an itibarıyla Ederson transferinde de köşeye sıkıştı.

GALATASARAY'DA KALECİ TRANSFERİ KRİZİ

Transfer sezonu başladığı gibi Fernando Muslera'ya veda eden ve Barcelona kalecileri için nabız yoklayan Galatasaray, kritik süreçte aradığını bulamamıştı. Akabinde ise birkaç önemli takviye için çalışmalar gerçekleştiren sarı kırmızılılar, son olarak ise Ederson'da karar kılmış ve yıldız eldivenle söz kesmişti! Halihazırda süreçten hareketle Ederson'un hızlıca Galatasaray'a imza atması beklenirken; şu anda ise bir son dakika gelişmesi oldu ve David Ornstein'in haberine göre Manchester City, Ederson konusunda fikir değiştirip Brezilyalı eldivenin takımda kalmasına karar verdi.

GALATASARAY'DA GIANLUIGI DONNARUMMA KRİTİĞİ

Yıldız kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, Gianluigi Donnarumma'yı da gündemine almış ve sözleşmesinin son senesindeki kaleci için temaslarda bulunmuştu.

GALATASARAY'DA KALECİ KRİZİNDE GERİ SAYIM

Galatasaray yönetimi; yeni sezonun başlangıcı yaklaşırken, kaleci krizini çözmek için kolları sıvadı. Esasen ise sürpriz transfer hamlelerinin, yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.