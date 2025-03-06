Galatasaray'da kaleye yeni aday! Muslera'nın yerine Inaki Pena

Barcelona'nın İspanyol file bekçisi Inaki Pena, Galatasaray'ın sezon sonu gündeminde olduğu iddia edildi. Bir dönem kiralık olarak Galatasaray forması giyen Inaki Pena, bu sefer bonservisiyle birlikte transfer edileceği öğrenildi.

Sezon sonu Uruguaylı kaptan Fernando Muslera'nın belirsizliğinden dolayı Galatasaray kurmayları şimdiden transfer harekatına başladı. İspanya'dan ortaya çıkan bir iddiaya göre sarı-kırmızılı takım eski futbolcusu ile ilgileniyor.

YENİ HEDEF PENA

AS'ın yaptığı habere göre 2022'de kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Barcelona'nın file bekçisi Inaki Pena tekrar gündeme geldi.

Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'nin FC Barcelona kalesine yerleşmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlana Pena'nın Barça'dan ayrılma kararı alabileceği iddia edildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Barcelona forması ile 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.