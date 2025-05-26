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 | Murat Makas

Galatasaray'da Leroy Sane heyecanı! Alman basını transfer detayını duyurdu

Şampiyon Galatasaray gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Alman basınından Cimbom ile ismi anılan Leroy Sane ile ilgili haber gündeme geldi. Leroy Sane ile ilgili yaşanan gelişme taraftarları heyecanlandırdı.

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Galatasaray'da Leroy Sane heyecanı! Alman basını transfer detayını duyurdu
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 13:23

Süper Lig’de şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi için ses getirecek kadro kurmayı hedefliyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Victor Osimhen gibi yıldızı takımda tutmak isterken Leroy Sane’ye rotasını çevirdi.

Galatasaray'da Leroy Sane heyecanı! Alman basını transfer detayını duyurdu

ALMAN BASININDA SANE GELİŞMESİ

Bayern Münih'in sözleşme uzatma teklifine henüz olumlu cevap ve diğer teklifleri de dinleyip karar vermek isteyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgili önemli bir haber geldi. Almanya'da yayın yapan Bild'in haberine göre Teknik Direktör Okan Buruk'un takımında görmek istediği Leroy Sane için harekete geçildi.

OYUNCUYA 10 MİLYON EURO MAAŞ

Alman oyuncuyu çok beğendiği bilinen Okan Buruk'un isteği doğrultusunda sarı kırmızılıların oyuncuya 10 milyon euro'nun üzerinde bir maaş artı bonuslar önerdiği ifade edildi.

Galatasaray'da Leroy Sane heyecanı! Alman basını transfer detayını duyurdu

İtalya ve İngiltere'den de teklifler alan Leroy Sane'ye en ciddi ve yüksek teklifi yapan takımın Cimbom olduğu ifade edildi. Bayern Münih ile ilerleme kaydedemeyen 29 yaşındaki oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.

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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#süper lig
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#bayern munich
#bayern münih
#victor osimhen
#Leroy Sane
#Spor
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