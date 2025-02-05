Galatasaray'da Mario Lemina transferi açıklandı!

05 Şubat 2025 18:05 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 19:01

Galatasaray eski futbolcu Mario Lemina'nın transferi için İngiliz kulübü Wolves'la görüşmelere başlandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig lideri Galatasaray, Gabonlu orta saha futbolcusu Mario Lemina ve kulübü Wolverhampton Wanderers ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı transfer açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca haberin detayında tecrübeli futbolcunun, bugün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceği aktarıldı.

LEMINA İSTANBUL'A GELDİ

Tecrübeli futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a indi. Lemina ilk açıklamasında; "Ben Galatasaray'ı çok seviyorum." dedi.

SEZON KARNESİ

31 yaşındaki Gabonlu futbolcu, İngiliz takımında ligde ve kupada 19 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray formasını 2019-2020 sezonunda terleten Lemina, 28 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti.